​MI CASA em Cabo Verde pela primeira vez

O trio musical da África do Sul Mi Casa apresenta-se pela primeira vez em Cabo Verde. A actuação da banda será na cidade da Praia, esta sexta-feira, 06, pelas 23h00, no Hangar 7.

Este trio é composto por Duda (produtor) e pianista, J'Something (vocalista e guitarrista) e Mo-T (trompetista). A banda foi formada no início de 2011 em Joanesburgo, quando os três futuros membros estavam em um lounge noturno e decidiram se apresentar juntos.

Segundo uma nota enviada, a banda sul-africana Mi Casa é uma das mais emblemáticas do estilo Afro, no continente.

E que chegou ao sucesso pouco tempo depois de se estrear com o single “These Streets”, que veio a integrar Mi Casa Music, um álbum que arrebatou vários prémios e levou o trio à Casa Branca, para prestigiar a tomada de posse de presidente Barack Obama, em 2013.

Com cinco álbuns no mercado, Mi Casa é tido como uma das mais sucedidas bandas no estilo Afro House do mundo.