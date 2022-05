​Dino D'Santiago, Branko, Paus e Nídia actuam em Junho no festival Rio Loco

Dino D'Santiago, Branko, Paus, GPU Panic, Nídia e Pedro da Linha estão entre as bandas e artistas portugueses que vão actuar no mês de Junho, no festival Rio Loco, em Toulouse, França.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial do festival, e divulgado pelo noticiasaominuto, Portugal é este ano o país em foco no Rio Loco, no âmbito da programação da Temporada Cruzada Portugal-França 2022. Este ano, o festival decorre entre 15 e 18 de Junho e inclui a actuação dos portugueses Nídia, DJ Lycox, Paus, Rita Maïa, Pedro da Linha, Kokeshi, DJ Marfox, GPU Panic, Diana Oliveira, Branko e Dino D'Santiago, Meta, Lina e o catalão Raül Refree, a luso-francesa Lucie Antunes e o luso-brasileiro Muamba Masala. O cartaz do Rio Loco, festival de músicas actuais e do mundo, que se realiza desde 1995, inclui também o brasileiro Chico César, o uruguaio Jorge Drexler e o nigeriano Keziah Jones, entre outros. A Temporada Cruzada Portugal-França 2022 é uma iniciativa de diplomacia cultural, de aprofundamento de relações entre os dois países, com uma intensa programação que arrancou em Fevereiro e terminará em Outubro.

