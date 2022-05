Dino D’Santiago é um dos vencedor da noite da 4ª edição do Play com dois prémios

O artista luso-cabo-verdiano Dino D’Santiago arrecadou os galardões da Crítica e de Melhor Artista Masculino, na noite desta quinta-feira, 05, em Lisboa, na gala da 4ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa.

Dino D’Santiago, assim como Ana Moura, foram dois dos vencedores da noite, com dois prémios cada, nesta edição de 2022 que premiou 13 categorias, no qual também o cantor Euclides, que nasceu em Cabo Verde e cresceu em Portugal, foi eleito Artista Revelação.

Nesta edição, em que a fadista Ana Moura levou os títulos de Melhor Artista Feminino e Melhor Videoclipe, ao lado de André Caniços, Dino D’Santiago esteve também nomeado para a categoria de Melhor Álbum com “Badiu”, mas venceu Jorge Palma com “70 Voltas ao Sol”.

A cabo-verdiana Nenny, nomeada para a categoria de Melhor Artista Feminino, juntamente com Ana Moura, também esteve nomeada na categoria da Canção do Ano, com “Tequila”, galardão que a música “Onde Vais” de Bárbara Bandeira e Carminho, venceu.

Para esta categoria, também estiveram nomeados “Andorinhas” de Ana Moura, “Borboletas” de Gama, “Lote B” de António Zambujo, “Love is on My Side” dos The Black Mamba.

O angolano Paulo Flores, com “Jeito Alegre de Chorar”, venceu o Prémio Lusofonia, categoria em que também estavam nomeados o cabo-verdiano Mário Lúcio com a música “Hino à Gratidão”, C4 Pedro com “Nossas Coisas” e Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta com “Modo Turbo”.

O prémio de Melhor Grupo foi atribuído ao conjunto The Black Mamba, Melhor Álbum de Jazz para “Unlimited Dreams”, dos João Lencastre’s Communion, Melhor Álbum de Fado para “Horas Vazias”, de Camané e Prémio Carreira 2022 (Play Awards 2022) foi para Simone de Oliveira, pelo seu percurso na música portuguesa.

Os pianistas Luís Duarte e Lígia Madeira foram os vencedores na categoria Melhor Álbum Música Clássica/Erudita, com o álbum conjunto “Portuguese Music For Piano Duo”.

Na 3ª edição dos Play, cujos vencedores foram anunciados em Julho de 2021, Dino D’Santiago foi o mais premiado, vencendo nas categorias de Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum, com “Kriola”, e Prémio da Crítica.

A cerimónia da 4ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, teve lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.