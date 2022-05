Morreu a cantora Titina Rodrigues

​A cantora Titina Rodrigues, uma das grandes vozes da música de Cabo Verde, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 6, em Lisboa, Portugal, vítima de doença prolongada. A notícia foi confirmada pela amiga Ana Firmino, à RCV.

Natural de São Vicente, Albertina Alice dos Santos Rodrigues Oliveira de Almeida, tinha 85 anos.

De acordo com o site caboverdeamusica.online, Titina Rodrigues começou a cantar muito cedo. “Ainda criança já conhecia de perto a música brasileira, que o pai admirava. Certo dia, um vizinho que era dirigente do clube Castilho ouvia-a ao passar em frente à casa da família e convidou-a a cantar num espectáculo do clube, a se realizar no cinema Eden Park. Titina tinha 12 anos de idade”, contou.

Aos 14, Titina fez a sua primeira gravação em disco. "Cantou a coladeira “Estanhadinha” de Frank Cavaquinho num EP com outras três músicas na voz de Djosinha. O disco recebeu o título de '' Mornas de Cabo Verde'', mas só tinha coladeira. É um disco de 45 rotações da série editada pela Casa do Leão nos finais da década de 1950 e inícios dos anos 1960”, lê-se no site caboverdeamusica.online.

Em 2006, a cantora foi condecorada pelo Governo de Cabo Verde pela sua contribuição para a cultura do país.

Amanhã, 7, acontece em São Vicente o espectáculo musical “Só Mulher”, onde a cantora será homenageada.

Em reação, o músico Tito Paris disse à RCV que hoje estamos mais pobres com a morte de Titina Rodrigues.