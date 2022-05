Segundo “Concerto com História” terá actuação de Edson Oliveira

​A Mariventos realiza esta quinta-feira, 12, o segundo “Concerto com História” que conta com a actuação do artista Edson Oliveira.

Este concerto, que acontece no âmbito do projecto “Música Gera Cultura, Música Gera Economia”, está agendado para esta quinta-feira, a partir das 17h30, na praça Manel d’Novas, em Chã de Cemitério, Monte Sossego, São Vicente. Segundo a organização, este concerto acontece onde viveu um dos maiores compositores da nossa música. “Esta é uma das praças, largos, ruas, espaços de memória e de referência histórico-cultural que iremos nos apropriar para cantar a nossa história". De lembrar que o primeiro “Concerto com História” aconteceu no dia 17 de Março, na pracinha em frente a Casa do Dr. Baltazar Lopes, em Alto Miramar e contou com a actuação da cantora Gabriela Mendes. A organização explica que o projecto “Música Gera Cultura, Música Gera Economia” é resultado da subvenção atribuída pela PROCULTURA PALOP – TL, financiada pela União Europeia, co-financiada e gerida pelo Camões I.P.

