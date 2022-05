Festival 13 de Maio regresso à cidade de Assomada

​O Festival 13 de Maio está de regresso à cidade de Assomada, após um interregno de três anos. A edição deste ano acontece este sábado e domingo, a partir das 22:00, junto à antiga EMPA.

E hoje, a Câmara Municipal de Santa Catarina fez a apresentação do cartaz do festival, numa conferência de imprensa.

O vereador da Cultura, Péricles Brito disse que o cartaz é composto por artistas do momento e com trabalhos novos.

O cartaz deste evento é formado por artistas como Garry, Zé Espanhol, Trakinuz, Gama, Tony Fika, Netos de Djoto Lop, Bedja KP, Buguin Martins e Lito Freire, bem como DJ Wilson, DJ Tufon e MC Pensador.

Péricles Brito disse que a retoma das edições do Festival 13 de Maio acontece num contexto pós-pandemia, numa altura em que a Câmara Municipal está a redesenhar a sua Agenda Cultural.

“Com o levantamento das restrições da COVID-19, a Câmara apostou na realização deste festival com o objectivo de ajudar os artistas e promotores de eventos a retomar as suas actividades normalmente, mas também dinamizar a economia do nosso concelho porque só o festival arrasta vários outros efeitos tanto directos como indirectos”, explica.

“Vamos ter novidades, muito em breve, e garantimos que Santa Catarina vai regressar ao período dos grandes eventos, que marcaram a nossa Agenda Cultural e a nossa governação no anterior mandato”, afirmou o vereador da cultura.

O preço de entrada está fixado em 500 escudos, no primeiro lote, e 700 escudos, no segundo, e a produção deste certame está a cargo da Total Service, que esteve representada na conferência de imprensa por Carlos Moreira.

Este certame acontece no âmbito das festividades do 13 de Maio, onde estão agendadas feiras do livro, tardes culturais e actividades desportivas.