​“II Grande Gala da Morna” acontece em Portugal

A “II Grande Gala da Morna” acontece no próximo dia 20 deste mês, em Portugal.

Cremilda Medina, Dany Silva, Leonel Almeida, Ana Firmino, Maria Alice e Ana Lains, são os artistas que vão abrilhantar esta gala, que acontece no Salão Preto e Prata, do Casino de Estoril.

Segundo uma nota do gabinete da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, esta gala que é promovida pelo Grupo Estoril-Sol e à Curadoria e Direcção Artística do músico Português Silvestre Fonseca, é uma iniciativa cultural de tributo à Morna, enquanto Património da Nação Cabo-verdiana e Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A mesma fonte acrescentou que este evento é também de afirmação identitária do Cancioneiro de Cabo Verde e de diálogo intercultural com outros géneros musicais de Portugal, subjacente à consolidação da excelência das relações entre os cabo-verdianos e os portugueses, “trazendo ao convívio os demais povos dos Países de Expressão Portuguesa”.

“Uma plêiade de músicos, entre instrumentistas e cantores, estarão na ribalta do Salão Preto e Prata, a cumprir um reportório do melhor recorte da Alma cabo-verdiana, assim como muitos ilustres convidados irão compor a assistência ao que se promete um dos eventos mais marcantes da Agenda Cultural do Casino de Estoril para 2022”, lê-se no documento.