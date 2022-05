Cidade de Assomada celebra hoje 21 anos e almeja ser uma “cidade do futuro”

A cidade de Assomada, no município de Santa Catarina, comemora hoje os seus 21 anos de elevação à categoria e sua santa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, e almeja ser uma “cidade do futuro”.

A afirmação é da presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina (ilha de Santiago), Jassira Monteiro, em mensagem dirigida aos citadinos, por ocasião do Dia da Cidade de Assomada, para quem a data é um momento de “grande importância” para a vida de todos os santa-catarinenses.

“Pela primeira vez, desde a emergência da pandemia da covid-19, estamos em condições de comemorar o Dia da Cidade com a dignidade que ela merece, juntando na rua a vontade colectiva de fazer de Assomada, cada vez mais, uma cidade de facto”, observou a autarca, que quer contar todos para a construção de uma “cidade do futuro” com qualidade de vida para todos os seus habitantes.

Conforme lembrou as “grandes transformações” urbanas iniciadas a partir de 2016, interrompidas pelo período pandémico, estão a ser retomadas, projectos em curso e novos projectos vão permitir “elevar a qualidade de vida” da cidade a novos patamares, tornando-a um “motivo de orgulho” para todos os santa-catarinenses.

Para além da infra-estruturação do centro da cidade de Assomada, Jassira Monteiro anunciou que a câmara que lidera está a construir “uma forte agenda cultural”, capaz de chamar à cidade “grandes eventos” e transformar a mesma numa “nova centralidade” nos domínios da cultura, gastronomia e turismo.

“O 21º aniversário da elevação a cidade está muito para além de uma data, significa um percurso histórico dos mais ricos de Cabo Verde, de memórias colectivas e de uma peculiar cultura, que sublinha as nossas diferenças e o que nos une”, considerou a chefe do executivo municipal.

“A cidade que herdamos já não é a mesma, iniciamos um importante percurso de infra-estruturação e requalificação, cujo exemplo maior é a nossa Zona Pedonal, que mudou o rosto da Capital de Santa Catarina e da Região de Santiago Norte”, conclui a única mulher presidente de câmara no País.

A vila de Assomada, sub-dividida em 22 bairros, foi elevada à categoria de cidade, através do decreto-lei 7/2001, de 26 de Março, e é no seu centro que se situa o popular Pelourinho de Assomada, o Centro Cultural Norberto Tavares, Paços do Concelho de Santa Catarina, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, e o Cine Clube de Assomada.

Para assinalar as festividades do 13 de Maio, que arrancaram desde os meados de Abril, foi preparado um leque de actividades culturais e desportivas, e ainda entrega de duas casas reabilitadas e uma construída de raiz.

As celebrações terão o seu ponto alto hoje, com uma missa em honra à santa padroeira, Nossa Senhora de Fátima.

Entretanto, as actividades culminarão no sábado, 14, com a realização do “Festival 13 de Maio”, aprazado para a partir das 22:00, junto à antiga EMPA, e o seu encerramento está previsto para as 07:00 de domingo, 15.

O único dia do festival vai ter em palco Garry, Tony Fika, Trakinuz, Gama, Buguin Martins, Zé Spanhol, Netos de Djoto Lop, Bedja KP e Lito Freire.