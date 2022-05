Campo de Concentração de Tarrafal acolhe o acto central das comemorações do Dia Internacional dos Museus

​Celebra-se hoje, 18 de Maio, o Dia Internacional dos Museus. E para assinalar a data, o Instituto do Património Cultural (IPC), através da Direcção dos Museus, vai realizar algumas actividades no Campo de Concentração de Tarrafal.

Para este ano, o lema proposto é “O poder dos Museus”. Este lema, segundo uma nota do IPC sugere a uma reflexão no seio da instituição museológica sobre o poder destas instituições na transformação do mundo e das sociedades onde estão inseridas.

Neste sentido, o Museu do Campo de Concentração do Tarrafal será palco de uma conversa subordinada ao tema “O campo de concentração do Tarrafal na revitalização das memórias da luta de libertação nacional”.

Ainda no mesmo museu, será assinado um protocolo de parceria entre o IPC e a Altas e será lançado o Prémio Literário Resistência em parceria com a Altas (Associação Literária do Tarrafal de Santiago) que tem como o principal objectivo, promover o património e a cultura literária entre os jovens escritores nacionais sobre as temáticas relacionadas ao Campo de Concentração do Tarrafal.

O evento será presidido pelo Presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes.

No quadro desta comemoração o Ministério do Mar através do Fundo Autónomo das Pescas da Direcção Nacional das Pescas e Aquacultura e o Instituto do Património Cultural celebram um protocolo de financiamento com vista a implementação de um novo conceito museográfico no Museu do Mar, na Cidade do Mindelo

Essa efeméride será assinalada no Centro Cultural do Mindelo com um “Paleio” com Carlos Santos, para reflectir sobre o tema “Fachadismo em Cabo Verde na Ótica de um historiador de arquitectura”. Este evento acontece às 18h00.

O Dia 18 de Maio foi instituído pelo ICOM (Conselho Internacional dos Museus), em 1997, como Dia Internacional dos Museus para destacar estas instituições como importantes meios de intercâmbio cultural, enriquecimento de culturas e desenvolvimento de entendimento mútuo, cooperação e paz entre os povos.

Candidatura do Campo de Concentração de Tarrafal a Património da Humanidade está suspensa

A directora dos Museus, Samira Baessa, disse hoje, à RCV que a candidatura do Campo de Concentração de Tarrafal a Património da Humanidade está suspensa, por indicação da UNESCO.

Segundo a directora dos Museus, Samira Baessa a decisão é da UNESCO que está a avaliar novos critérios de elevação dos sítios ligados ao sofrimento humano ao Património da Humanidade

“Neste momento, por indicações da própria UNESCO, os sítios com características semelhantes ao Campo de Concentração de Tarrafal não podem apresentar candidatura, porque está neste momento a debater eventualmente novas formas ou novos critérios para estes bens, que segundo a UNESCO estão associadas a lugares de sofrimento. A patrimonialização desses espaços terá que passar por um processo de uma reflexão mais profunda”,

A directora dos Museus explicou que a candidatura do Campo de Concentração de Tarrafal a Património da Humanidade é neste momento um processo que não depende de Cabo Verde, mas sim da UNESCO.

Samira Baessa assegurou que o espaço está em condições de prosseguir com a candidatura transnacional a Património da Humanidade caso a UNESCO decida abrir as candidaturas.