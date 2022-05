Nelson Neves no Festival de Culturas em Luxemburgo

​O artista plástico cabo-verdiano, Nelson Neves, vai organizar dois atelier de pintura, no âmbito da sua participação no Festival de Culturas, que se realiza em Luxemburgo entre 21 e 22 deste mês.

Nelson Neves é uma das atracções da 21ª edição do Festival de Culturas, em Luxemburgo. Desta feita o artista plástico vai organizar dois ateliers de pintura, que têm como destinatário um público bastante diversificado.

Além disso, o artista plástico realiza uma obra inspirada nas suas origens crioulas e no seu país de acolhimento há mais de 40 anos, o Luxemburgo.

Radicado no Grão-Ducado desde a década de 80, Nelson Neves diz que esta sua participação no Festival de Culturas faz parte do trabalho que tem levado a cabo na construção da ponte cultural e desportiva entre Cabo Verde e aquele país.

Segundo o artista plástico, durante o evento cultural, a Associação Cabo-verdiana “Veteranos do Sul” vai estar presente com um stand de gastronomia, onde visitantes poderão provar pratos e bebidas típicas de Cabo Verde, nomeadamente cachupa, grogue e ponche.

Nascido em Santo Antão em 1973, Nelson Neves emigrou com os pais para o Luxemburgo com sete anos de idade. Depois de terminar os estudos liceais, formou-se em decoração, tendo trabalhado durante 16 anos como decorador, mas a pintura sempre o acompanhou.

Em 2008 foi convidado pelo Ministério da Cultura do Grão-Ducado a expor na cidade da Praia, na Semana Cultural do Luxemburgo. Pela primeira vez, mostrou o seu trabalho em Cabo Verde.

Cores vivas, movimento e energia são os ingredientes que o artista põe na balança para conseguir harmonia e equilíbrio nas suas obras, sejam estas abstractas ou figurativas, com cenas quotidianas do folclore cabo-verdiano ou obras mais universais.

O Festival de Culturas (antigo Festival Multikulti) é uma oportunidade de viajar pelo mundo a baixo custo. O evento que já vai na sua 21ª edição é organizado pelo Comité Consultivo de Integração, a cidade de Differdange e o WOK.