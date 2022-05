​Sugestões para fim-de-semana

Para quem está na Cidade da Praia, este fim-de-semana acontece a 28ª edição do Festival da Gamboa. Serão dois dias de muita música, no areal da praia da Gamboa. O município de São Filipe, na ilha do Fogo acolhe este fim-de-semana mais uma edição do Festival Salinas.

Sexta-feira - Música ao vivo com Jandir Fortes, no espaço Ponto CV, na Praia, às 17h30. - Música ao vivo com Zuleica Rosário, na Esplanada do Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

Sábado - Recital de música e poesia com Pedro Branco, na ALAIM, em São Vicente, às 21h00. - Música ao vivo com Tote Xinoca, Edson Brito, Émerson Araújo e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com Nun D’Lóló e Pucheta, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

