Sugestões para fim-de-semana

Se quer passar um fim-de-semana diferente não deixe de seguir as nossas sugestões.

Sexta-feira

- Inauguração do Festival Internacional de Cinema LGTB, no Centro de Convenções da Uni-CV , às 17h00.

- Tarde cultural "Celebrar Jorge Barbosa", com animação musical de Totinho, Mindela Soares, Manel de Candinho e Nhelas Spencer, no Jardim Jorge Barbosa, no edifício central do Ministério das Finanças, às 17h00.

- Concerto musical com o grupo “Bawtuquinhas & Baiyiambas”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Leonardo Gomes, no espaço Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

- Respira Poesia II: Músicas inéditas com Gai Dias e Banda, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- New ciclo com animação de Djodjo e DJ Mussulo, no restaurante/bar Fogo D 'África, na Praia, às 22h00.





Sábado

- Lançamento do livro “Falucho” de Manuel Brito-Semedo, no espaço Falucho, em Pedra Badejo, Santa Cruz, às 16h00.

- Afrojazz Quinteto com Zito Kaumy, Nicholas, Kwame, Polo e Pancho, no restaurante/bar Tronku, na Praia, às 17h30.

- Show dos artistas MC Tranka Fulha e Dibaz, no Estádio da Várzea, na Praia, às 18h00.

- Apresentação do trailer do filme 3D “A Fita Cor-de-rosa” de Odair Varela, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00.

- Estreia do filme “Alcindo”, do realizador Miguel Dores, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Concerto “Superason di Nha” com actuação de Tibau Tavares, na Assembleia Nacional, às 20h00.

- Música ao vivo com PALÓ, no espaço musical Gamboa, na Praia, a partir das 20h00.

- Noite Cabo-verdiana com Mamadou Sulabanku, no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 21h30.

- “Vintage, noite de música e dança” com Johnny Ramos e Banda, no Aqva, na Praia, às 22h00.

Show de lançamento oficial do álbum “Resiliente” do rapper Batchart, em Mindel Hotel, em São Vicente, às 22h00.