Sugestões para fim-de-semana

Chega assim mais um fim-de-semana cheio de actividades como apresentação de livro, filme e música ao vivo.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “O sonho de Laurinha”, de Carina Alves e Célia Sousa, na Mediateca da Universidade de Cabo Verde- UniCV- Polo I Campus do Palmarejo, na Praia, às 16h45.

- Apresentação do filme “Boita e Raboita des Mundo”, de Tikai Produções, no Mercado de Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, às 17h00.

- Sexta do Carnaval com o show de Lilibit e Amigos, no Centro de Artes e Cultura, na ilha da Boa Vista, às 17h00.

- Apresentação do livro “Songbook” de George Tavares, na Câmara Municipal da Praia, às 18h00.

- Apresentação do livro “As Portas do Tempo”, de Carlos Araújo, na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com a Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.





Sábado

- Apresentação do livro infantil “Cavalinhas”, de Christy Reis, no Centro Cultural do Mindelo, às 10h30.

- “Flam Poesia” com Dj Letra, Dj Rudy Soares e Dizers Mindelo, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Concerto intimista com Marius Segunda, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com o grupo Bensu, na Graciosa Restaurante Tarrafal de Santiago, a partir das 19h00.

- Concerto musical com Rosa Mestre e Banda, no espaço musical Gamboa, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, Caluca Tavares, Yuri da Graça e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Live Show com Naty Martins, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

- Música ao vivo com Zuleica Barros, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

- Noite Proibidão/Baile Funk, no Eclipse Bar Lounge, na Praia, às 22h00.