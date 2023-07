​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. Em Pedra Badejo, no concelho de Santa Cruz, decorre esta sexta e sábado, mais uma edição do Festival Areia Grande, em homenagem aos pescadores.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “No ofício do Bem Comum” de José Maria Neves, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, às 16h30.

- Exposição de desenhos “Ekdilóseis” de Julécio Vicente, no Café Ponte d`Arte do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Tidy Rodrigues, no restaurante Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Live Music com Félix Lopes, no Djeu View Residencial, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Caluca Tavares, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

-

Sábado

- 4ª Edição do Taça Cabo Verde Culturismo e Fitness, no Centro de Convenções na Uni-CV, na Praia, às 15h00.

- Apresentação do filme “Boita e Raboita des Mundo” de Tikai, no Porto Mosquito, às 17h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Gala 25 anos de Residência Estudantil, no Centro Cultural do Mindelo, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Live Music com Zé Rui de Pina e Amigos, no Djeu View Residencial, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Duka Barbosa, Heber Pires e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Live Show com Cris da Lomba, no espaço Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

Domingo

- Apresentação do filme “Boita e Raboita des Mundo” de Tikai, no Polivalente de Achada Lém, às 18h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Pó D`Terra, na Praia, a partir das 19h00.

- Festival Nha Santana com actuação de vários artistas, na zona de Santana, concelho de Ribeira Grande de Santiago, às 22h00.