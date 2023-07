​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro, música ao vivo e apresentação de filme.

Sexta-feira

- Lançamento do livro "Antónia Pusich- Uma mulher invulgar" da autora Maria de Lurdes Caldas", na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 17h00.

- Apresentação do filme “Boita e Raboita des Mundo” de Tikai, na Placa de Calabaceira, no concelho de Ribeira Grande de Santiago, às 17h00.

- Primeira edição do Concurso “Nha Talentu”, no Centro Histórico de Pedra Badejo, em Santa Cruz, a partir das 18h00.

- Show de Rock com a banda “Stellium” e participação da banda “THE SOURCE”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Adi Alves, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Zuleica Barros, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- 1ª Sessão de Pinha ma Kantei, de Juventude em Marcha, no Centro de Arte e Cultura, Sal-Rei, ilha da Boa Vista, às 21h00.

- Pre Game com animação com DJ Duka, no Poeta Lounge e Food, na Praia, a partir das 22h00.

- Sextinha 40 Grau, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 23h00.





Sábado

- XIª edição do Kavala Fresk Feastival, na Rua da Praia e Avenida Marginal, em São Vicente, às 10h00.

- Música ao vivo com Rivaldo Bettencourt, Arietson Delgado e Carlos Ferro, no Plaza Park, na Praia, às 13h00.

- Música ao vivo com Donna Laperle, no restaurante Avis, na Praia, às 14h00.

- Estreia do espectáculo Infantil “Nhô Quixote”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 16h30.

- “Dia di Morna na Santa Cruz”, na Praça OMCV, em Santa Cruz, às 19h00.

- Badju Konjuntu com Grace Évora, Zé Rui de Pina e Mário Gamboa, no Djeu View Residencial, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Katy Dias, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- “Pila Badju” com Arlindo Rodrigues e Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- CV Color Festival na Arena d'Sul (entrada Santa Maria), ilha do Sal, às 22h00.

- Show da artista Neyna e convidados, no Hangar 7, na Praia, às 23h00.





Domingo

- Música ao vivo com grupos de batucadeiras Mosinhus D`Interior, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.

- Live Performances com Titiu di Belo, Belito Freire, no espaço Hot BoatClub, na Assomada, a partir das 16h00.

- Lançamento do álbum “Novo Ciclo” do artista Garry, na Ribeira Brava, São Nicolau, às 00h30.