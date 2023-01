​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- “Dia di Morna na Safendi”, no bairro de Safende, na Praia, às 12h00.

- “Sexta do Carnaval” com mandinga e batucada, no Centro de Artes e Cultura, na ilha da Boa Vista, às 17h30.

- Lançamento do livro “O G da Questão, de Celeste Fortes e Lourdes Fortes, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h30.

- Gala Sal Campeão, no Hotel Oásis Belorizonte, na ilha do Sal, às 19h30.

- Show da música brasileira, com Eduardo Du Norte, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Live Show com Naty Martins, no espaço Poial Lounge, na Assomada, às 20h00.

- Stand Up Comedy com Jailson Miranda e convidados, no espaço Pó DTerra, na Praia, às 20h00.

- Concerto musical com Rui di Bitina e Banda, espaço musical Gamboa, na Praia, às 20h30.

- Ladies Night com Axel, Cley e convidados, no INK Lounge, na Praia, às 22h30.

- Sorteio e apresentação do Carnaval 2023, no MindelHotel, na ilha de São Vicente, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no restaurante Avis, na Praia, às 13h00.

- Música ao vivo com Mindela e Banda, no espaço musical Gamboa, na Praia, às 20h00.

- Show do músico foguense, Félix Lopes, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Bino Branco, Caluca Tavares, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Espectáculo “Entre Flamenco e Morna”, no Centrum Sete Sóis Sete Luas de São Filipe, ilha do Fogo, às 21h00.





Domingo

- Apresentação do filme “Boita e Raboita des Mundo” de Tikai Produções, no Polivalente de Cancelo, concelho de São Domingos, às 18h00.