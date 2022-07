​Sugestões para fim-de-semana

Se quiser passar um fim-de-semana diferente temos aqui algumas sugestões.

Sexta-feira

- Apresentação da nova revista Nosagenda “Uma homenagem à Rainha da Morna e o reconhecimento de todos os que contribuíram para o sucesso da Cesária Évora”, na Livraria Nhô Eugénio, na Praia, às 18h00.

- Apresentação do livro “Páginas de um Tempo Pretérito” do Lopes Talaia (Amílcar Spencer Lopes), na Biblioteca Nacional, na Praia, às 18h00.

- Live concert com Niclas Amando, no espaço Grace Évora Lounge, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Jorge Humberto e Banda, no Terra Lodge, Mindelo, às 18h30.

- Lançamento do filme "O Poeta da Ilha" de Julio Silva, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Noite Cabo-verdiana com Rui di Bitina e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Sodad Project com estreia da peça “You Know! Uma História da Emigração”, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Show Intimista de Zé Rui de Pina e Banda para apresentação do single “Ta Tchora d`Alegria”, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Sábado

- “Tarde Especial” com o músico nigeriano/britanico Wale Ojo e amigos, no restaurante/bar Tronku, na Praia, às 14h00.

- Concerto solidário organizado por Maurí Ribeiro, que contará com artistas convidados: Tote Xinoca, Rhaya Monteiro, Marino Inomar, Leroy Pinto e Zé Rui De Pina, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Estreia do filme "O derradeiro gesto", do realizador cabo-verdiano Mário V. Almeida, no Auditório Nacional, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

- Show de 30 anos de carreira de Kino Cabral, no Polivalente de Assomada, a partir das 21h00.

- Final do concurso “Todo Santa Cruz Canta”, no Polivalente Pedra Badejo, às 22h00.

- Mix Generation com Hélio Batalha e Mureno, no espaço INK Lounge, na Praia, às 23h00.