​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como exposição, lançamento de livro, música ao vivo e workshop de dança. Na Cidade da Praia decorre a primeira edição do primeira edição do TAWI FEST CV (Festival THE ARTIST WAY INITIATIVE Cabo Verde).

Sexta-feira

­- Exposição "Órgãos Nha Origem”, de Joaquim Semedo, no Centro Interpretativo, em São Lourenço dos Órgãos, 16h00.

- 13ª Edição do Festival Internacional “Grito de Mulher”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h00.

- Lançamento do livro “Instruções de como morder o cão”, de Rony Moreira, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.

- Live Music com a Banda Julinho, restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Workshop de dança Fusion Style, na Escola de Dança Nicole, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Zé Viola, no Espaço Poesia e Morna, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Nhof, Duka e Ndu, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Indira Delgado e Kim Alves, no ZeroPointArt Mindelo, às 21h00.





Sábado

- Inauguração da exposição “SELVA”, da artista de Tenerife Carmen Cólogan, no Convento de São Francisco, Cidade Velha, às 12h30.

- Chá, funaná e Conversa /Concerto intimista, no Centro Histórico de Pedra Badejo, em Santa Cruz, às 19h00.

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho e Jando Mendes, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Festival Praia Baixo, no concelho de São Domingos, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Show de lançamento do álbum “Praia-Bissau”, de Fattú Djakité, no Centro Cultural do Mindelo, às 20h30.