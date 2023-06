​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Em Campona, Chã Bom, no concelho de Tarrafal de Santiago, acontece esta sexta e sábado, a partir das 20h00, a segunda edição do Festival Solidário Rainha Santa Isabel, com a participação de vários artistas nacionais e internacionais.

Sexta-feira - Apresentação do livro “Poder e Oposição em Cabo Verde” de Carlos Veiga, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 17h00. - Banda Kebra Tranka e powered by Djulangi Sound System apresenta Roots Regaee, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00. - Música ao vivo com Leroy Pinto, no espaço Pó D`Terra, na Praia, a partir das 19h00. - Música ao vivo com Nireida e Salliff, no Farol de Maio, na ilha do Maio, às 21h00.

Sábado - Música ao vivo com Jandir Fortes, no espaço INK Lounge, na Praia, às 13h00. - Palhaço Pirolima e Banda ao vivo e Mágico Ady, na Praça Center, na Praia, às 17h00. - Música ao vivo com Tete Alhinho e Tibau Tavares, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00. - Música ao vivo com grupo de batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00. - Festival Nho São Pedro Rincão, na Placa Desportiva, no concelho de Santa Catarina de Santiago, às 22h00.

Domingo - Música ao vivo com Nato Simas, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00. - Abertura de Verão - Pool Party, na Pousada Cantinho, em Achada leitão, nos Picos, às 15h00. - Espectáculo musical com artistas locais e nacionais, Largo Antiga EMPA, na Boa Vista, às 21h00.

