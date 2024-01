Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. O concelho de Tarrafal de Santiago acontece esta sexta e sábado, mais uma edição do Festival Nhu Santo Amaro.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Direito Municipal Cabo-verdiano” de Mário Silva, no Centro de Artes e Cultura (CAC), Sal-Rei, na ilha da Boa Vista, às 17h00.

- Apresentação do livro Cabo Verde: Ilhas Crioulas – Da Cidade-Porto ao Porto-Cidade (Séc. XV-XIX), de Manuel Brito-Semedo, no Auditório do Banco Interatlântico/Garantia, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Irina, no Djeu View Residencial, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Live Music com Edson Rodrigues, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h00.





Sábado

- Live Music “Cambar di Sol”, no Hotel Odju d`água, na ilha do Sal, a partir das 16h00.

- 2ª Sessão de “Todo Mundo Canta”, no Praça Amadora em Queimada Guincho, no concelho dos Mosteiros, às 19h30.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto “Piano Piano” com Gregório Pedro, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Nicla Amado, Palinh Vieira, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- “Lembra Tempo”, com DJ Set, no Alkimist, na Praia, às 22h00.

- Live Music com Samballa, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Concerto “Lembra nos Mestre”, na Praça Pastel, no concelho de São Domingos, às 16h00.

- Live Music com Tony e Banda, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 20h00.

- 2ª Edição do Calheta Gastrofest Cinzas, Festival de Música, na praia de Calhetona, no concelho de São Miguel, às 22h00.