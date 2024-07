​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos várias actividades como feira, festival, lançamento de livro e música ao vivo. Este fim-de-semana decorre na cidade da Praia, a 3ª edição do Festival Churrasco. Já a Baía do Tarrafal, ilha de Santiago recebe este sábado e domingo, a 2ª edição do Tarra Vibes Festival.

Sexta-feira - Feira Municipal com exposição de artesanato, dança, teatro e música, no largo Cimentinho, em Tarrafal de Santiago, às 09h00. - Lançamento do livro “Uma Visão Ética e Cultural da Liberdade, Democracia e Sociedade Aberta - Na Perspectiva Global e Cabo – Verdiana”, na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00. - Concerto intimista de piano com a instrumentista Alicia Freitas, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00. - Atelier da Melanin “O Voltar das Borboletas”, no ZeroPointArt, em São Vicente, às 19h00. - Música ao vivo com Yacine Rosa, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00. - Concerto com Vamar Martins acompanhado dos músicos Markus Leukel, Rony Rodrigues e Henry Fernandes, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 20h30. - Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Caluca Tavares, Ejay Santos e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Sábado - Iª Edição do Festival de Manga, na localidade de Fragata, em Tarrafal de São Nicolau, às 09h00. - Concerto “Zé viola Celebra Norberto Tavares”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00. - Noite de Filme com o filme “Os Peludos Guardiões do Lar”, na Zona das Palmeiras, ao lado do Hotel Odjo d`agua, na ilha do Sal, às 19h00. - Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00. - Música ao vivo com Linda Chantre, Ericles Santos, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - CV Color Festival São Vicente, na praia de Laginha, em São Vicente, às 22h00. - Sábado dançante com Double DJ, no Avis ao Vivo, na Praia, às 22h30. - Festival de Verão, no Atlantis, na Assomada, a partir das 23h00. - Show e lançamento do álbum “Blindado” de Dynamo, na Kebra Canela, na Praia, às 23h00.

Domingo - Festival Nacional de Batuku, na cidade de Várzea da Igreja, em São Domingos, a partir das 12h00. - “Tarde de Chá”, no Centro Paroquial Plateau, às 15h00.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.