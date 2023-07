​Sugestões de fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Para quem está na ilha de São Nicolau acontece este sábado e domingo, o Festival Prainha com a participação de Batchart e Ferro Gaita, na Ribeira Brava. Em Tarrafal de Santiago acontece este sábado e domingo, o Tarravibes Festival que terá a participação de vários artistas.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Grite De Kretxeu” de Hélio Cruz, no Centro Cultural Paulino Vieira, no município de Tarrafal de São Nicolau, às 17h00.

- Apresentação do livro “Contos de Águas Salgadas”, de Eileen Barbosa e José Cabral, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h30.

- Show de lançamento de EP “Caminho de São Tomé” de Kátia Semedo, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Niclas Amado, no restaurante Avis, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Trio do Fogo, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Duka, Ejay e Magik Santiago, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Djoyss Lopes e Samu, no ZeroPointArte, em São Vicente, às 21h00.





Sábado

- 2ª Edição do Festival Nacional de Batuku, no Largo Rua Calhau, na Cidade Velha, às 17h00.

- 1ª Edição de Summer Vibes com a participação de Leidy Indira, na Praça Center, na Praia, a partir das 17h00.

- Estreia do vídeo-teatro “Prínsipe D ́Angra Sagradu”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Concerto musical com Tiago Silva e Banda, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gambôa, e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto de 30 anos de carreira de Gil Semedo, na Tchida Arena, na ilha do Sal, às 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Caluca, Heber Pires e N`dú, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festival de Verão Assomada 2023, no Atlantis, Antigo EMPA, na Assomada, a partir das 23h00.





Domingo

- 1ª Edição do Festival de Batuku “Mara Panu”, no Parque 5 de Julho, na Praia, às 16h00.

- Concerto musical com Bau e Voginha, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 20h30.