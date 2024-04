​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Lançamento do livro infantil “A Jornada de uma Poderosa Menina Africana” de Lauryn Rose Teixeira, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Noite de Batuco com as batucadeiras Raiz di Lemba-Lemba, no Poial Lounge, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com as batucadeiras Delta Ramantxada, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Show com João Cirilo (acordeão e voz), no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, às 21h00.

- Festival de Música Nhu Sior du Mundo, na Achada Igreja, no concelho de São Salvador do Mundo, às 22h00.

- Música ao vivo com Cláudia Sofia, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h41.





Sábado

- 10ª Edição de Sodad Festival D´Morna, na Vila de Praia Branca, Tarrafal de São Nicolau, às 20h00.

- Música ao vivo com a Banda Temp`I Ora, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto Morguine com Dullmea, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Edvaldo Soares, Ulisses Português, Ejay Santos e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Rivaldo Bettencourt, no Farol do Maio, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Toi, Kalin e Micau, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h41.





Domingo

- Casting para Miss Plus Size, no Parque 5 de Julho, na Praia, às 16h00.