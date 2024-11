​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como exposição, música ao vivo e apresentação de livro.

Sexta-feira

- Exposição de pintura de Nilson Perry Borges, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Música ao vivo com Vla Trio, no Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Djony do Cavaco, no Bar Gonçalo, em São Vicente, às 21h00.

- Noite Branca 3.0, no recinto Feira Municipal, na Cova Figueira, ilha do Fogo, às 21h00.

- Concerto de Toi Cabecinha e Bau, na Casa da Morna, em São Vicente, às 21h00.





Sábado

- Roda de Samba com Djony do Cavaco e Banda, no Castilho, em São Vicente, a partir das 17h00.

- Apresentação do livro “Cabo Verdeans in the United States” de Terza Lima Neves, no Kafe Djan Djan, em São Vicente, às 17h30.

- Noite Cabo-verdiana com Djasy, na Esplanada Hotel Falucho, em Santa Cruz, a partir das 19h00.

- Concerto "Morna com História" de Eri Manuel, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Exposição “Flor da Revolução” de Jairson Lima, no Centrum Sete Sóis Sete Luas de Maio, na ilha do Maio, às 19h30.

- Música ao vivo com Ronilda Ramos, no espaço Djarmai, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Gai Dias Duo, no Nautilus, em São Vicente, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Rivaldo e Banda, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

-Música ao vivo com Bruna Lassy, no Kintal In, no bairro de Achada Santo António, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Josimar, na Pizzaria e Art, em São Vicente, às 10h00.

- Música ao vivo com Rosy Ramos e Banda, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.