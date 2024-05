​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro, exposições, festivais de música. Para quem está na Cidade da Praia decorre este fim-de-semana a 30º edição do Festival da Gamboa. Este fim-de-semana acontece o Festival Salinas 2024, em São Filipe, Fogo.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Gestão de Mulher” de Aleida Semedo, no Espaço Poial Lounge, na Assomada, às 17h00.

- Exposição de pintura “Kaminhada” da artista plástica Silviana Rocha, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h30.

- Exposição de fotografias “Pexeras D`Soncent” de Tania Macera, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Yuri da Graça, Álvaro Rodrigues e Carlos Ferro, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Noite de Batuco com batucadeiras Força na Tradição, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com 7SEE, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, a partir das 22h15.

- Música ao vivo com Maya Yalay e Jason Duval, no espaço Underground, na Praia, às 22h30.

- Pré Gamboa no Poeta Lounge, na Praia, a partir das 23h00.





Sábado

- Apresentação do livro “Memórias Lembradas: A menina do chapéu de Kanharanhan” de Margarida Agues, na Escola Secundária Horace Silver, na ilha do Maio, às 15h30.

- “Cambar do Sol” com Djony do Cavaco, no Hotel Odjo d`agua, na ilha do Sal, a partir das 16h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Metxas Veiga, Nuno Chantre, Émerson Araújo e Danielson Semedo, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Temp`i Hora, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Rosilda Ramos, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- 1ª Meias finais da 13ª edição do “Tudo Kriansa Kanta”, em Porto Acima, no concelho de Santa Cruz, às 17h00.