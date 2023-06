​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na Cidade da Praia acontece, esta sexta e sábado, a partir das 16h00, mais uma edição da Porfesta (agora chamada de FestaLusa). Na ilha do Sal está a decorrer a quinta edição do FLMSal – Festival de Literatura-Mundo do Sal, um evento que promove a reflexão e o debate sobre o tema da Literatura-Mundo e reúne vários escritores e professores nacionais e estrangeiros.

Sexta-feira

- Lançamento do livro "Estórias em Versos - Ê nho Rome pe Senhor Sonjom", de Paula Chantre, no Auditório B da Universidade do Mindelo, às 17h00.

- Show AfterWork Concert Fusion Vibes com Djam Neguin, no Kebra Cabana, na Praia, às 17h00.

- Lançamento do livro "Júlia” de Andreia Mosso, na Biblioteca Municipal do Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 17h00.

- Exposição de Desenhos “PariMindelo” de Jorge Rato, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Live Music com Mário Gambôa e Katia Semedo, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Festival Santo António, em Achada Moirão, no concelho de Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Música ao vivo com Tino, Yuri da Graça, Ejay Santos e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Litos e Salliff, Forte São José, Ilha do Maio, às 21h00.

- Abertura de Verão com James, no Horace Silver Bar, na ilha do Maio, às 21h00.





Sábado

- Concurso Municipal de Leitura, no Biblioteca Municipal “Bibinha Cabral”, em Tarrafal de Santiago, às 09h00.

- Feira “Brechó do Desapego” com vários expositores, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 10h00.

- Tarde de Pagodim - Música ao vivo com Mário Rui e Banda, no INK Lounge, na Praia, a partir das 13h00.

- Noite Cultural com Silvana Leal, Mixibioti, Marino, Akyssana, Nito dy Taresa e o grupo teatral Fladu Fla, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Miki e Banda, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Cremilda Medina apresenta novo álbum “Nova Aurora”, no Mansa Marina Hotel na cidade do Mindelo pelas 21h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Duka, Ejay Santos e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Mini-Festival de música, na comunidade de Belém, município de Ribeira Grande de Santiago, às 22h00.

- Verão de Papel - Abertura de Verão com Lisandro Cuxi, no Alísios Beach, na Boa Vista, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Nildson Lila, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.