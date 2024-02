​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana há desfiles de Carnaval e outras actividades culturais.

Sexta-feira

- Exposição de pintura “A•fe•tu”, na Galeria ZeroPointArt, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.

- Noite de “Konta Party ku Tikai e Amigos”, no Auditório Nacional, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto de Mário Lúcio, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Donna La Perle, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 18h00.

- Casting “Batalha Xtil Livre”, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Live Show com Ana Paola Songs e João Cirilo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Khyra Tavares, Totinho e Body, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto de Mário Lúcio, no espaço Batuku, na Cidade Velha, às 21h00.

- Show de apresentação do álbum “Korason Abertu” de Romeu di Lurdis, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.

- Ritmo do Som, no Caravela Laginha, em São Vicente, a partir das 23h00.