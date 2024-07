​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo e teatro

Sexta-feira

- Dia da Independência com actuação de grupo de Batucadeiras Teresa Tradison di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Concerto “Na Brinka nu ta Kria”, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 16h00.

- “Dia kul” com actuação de MC Acondize, C James, Afro Kids, na Praça Center, na Praia, a partir das 16h30.

- Inauguração da silhueta em homenagem a Adalberto Silva (Betú), na Avenida Amílcar Cabral, na cidade de Porto Inglês, na ilha do Maio, às 17h30.

- Apresentação ao vivo da peça “Boita e Raboita des Mundo”, no Polivalente do Porto Inglês, na ilha do Maio, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Noite cabo-verdiana com grupo Fresh Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto Jazz Verde com Alberto Koenig, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Calú Moreira, Zé Afonso e Palo, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Kin di Nanda e Gepada, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- "Cabral, um legado de liberdade" em comemoração aos 49 anos da Independência de Cabo Verde, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Tainara Moreira, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.