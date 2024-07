​Maio recebe silhueta do compositor Adalberto Silva “Betú”

A cidade do Porto Inglês, na ilha do Maio, recebe no sábado, 6 deste mês, um momento de homenagem a uma figura ilustre da cultura, Adalberto Silva “Betú”, com a instalação da silhueta na Avenida Amílcar Cabral.

O momento de homenagem será presidido pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, e pelo presidente da Câmara Municipal do Maio, Miguel Rosa, contaando igualmente com a presença do homenageado. Além de Adalberto “Betú” Silva, outros nomes como Arménio Vieira, Osvaldo Osório, Dina Salústio, Fátima Bettencourt, Adriano “Bana” Gonçalves, Luís Romano, António Aurélio Gonçalves “Nho Roque”, José Lopes da Silva, António Mascarenhas Monteiro, Osvaldo “Vadú” Furtado, Sara Tavares, Ildo Lobo vão receber silhuetas em Cabo Verde. Natural da ilha do Maio, Betú é um dos nomes incontornáveis na música cabo-verdiana e um dos grandes compositores. Betú começou a compor na década de 70 e as suas composições encontram-se hoje gravadas pelas vozes mais emblemáticas da música cabo-verdiana como Cesária Évora, Ildo Lobo, Nancy Vieira, Dudu Araújo, Mirri Lobo, Assol Garcia. Consta das suas composições temas como Cusas di coraçon, Djarmai di meu, Nha Berço, Amor e Mar, Beijo, Criola, Denuncia, Estudante, Fidjo Feméa, Gloria Menina, Judite, Tema cu bo, Nha Vazio, Noiva di Ceu, Notícia, Nos fe, Nos Amizade, Nha Docin e vários outros.

