São Vicente: Alberto Koenig em concerto de Jazz Verde no Centro Cultural do Mindelo

O artista Alberto Koenig estará em concerto no Centro Cultural do Mindelo (CCM), em São Vicente, no próximo dia 06 de Julho, no âmbito do projecto Jazz Verde.

De acordo com nota do Centro Cultural do Mindelo, Alberto Koenig é um compositor por natureza e um contador de emoções que embala canções com o seu violão e traz aconchego na voz. O jovem artista nasceu em Havana, Cuba (1988), cresceu na cidade da Praia, num ambiente musical, vivenciando as tocatinas, os ensaios e os concertos dos “Simentera”, grupo do pai Mário Lúcio. Começou na música pela percussão e por volta dos 14 anos interessou-se pelo violão e começou a participar também em grupos musicais como BPM, DAW e TC. É nesse momento que conhece sua grande paixão, a composição. “Em 2007, ao estudar arquitetura no sul do Brasil, conheceu grandes jovens músicos que possibilitaram o seu crescimento artístico. Tornando-se neste “cantautor de voz quente, e num poeta sentimental e ao mesmo tempo interventivo”, destaca o CCM. De volta a Cabo Verde, Alberto Koenig foium dos vencedores do Festival Vis-à-Vis, o que o levou a uma tour de concertos pelo sul de Espanha e despoletou o arranque da sua carreira. Desde então, tem subido aos grandes palcos de Cabo Verde e colaborado com grandes nomes da música cabo-verdiana. O jovem, que é também integrante do grupo musical Azagua, lançou em junho de 2023 o single "Totoloto", e mais recentemente lançou o seu primeiro álbum intitulado "Trevoluson".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.