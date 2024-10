São Vicente: CNAD recebe concerto de Djim Job

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) acolhe no próximo dia 02 de Novembro um concerto do artista cabo-verdiano residente nos Estados Unidos da América Djim Job e sua banda.

A informação foi avançada pela Positif Produções, que assina a produção do evento em parceria com o CNAD.

Nascido na Ilha de São Vicente e criado nos Estados Unidos, Djim Job cresceu no seio de uma família de músicos.

É considerado um dos mais proeminentes músicos cabo-verdianos da actualidade, actua e produz há mais de 25 anos em mais de 30 países.

Sempre explorou vários géneros musicais e instrumentos, mas é o baixo que fez dele um dos artistas mais procurados.

Djim Job já actuou e produziu para artistas como Bana, Cesária Évora, Ildo Lobo, Tito Paris, Salif Keita, Bonga, Lura, Maria de Barros, Shokanti, Mayra Andrade, Rosa Mestre, Nancy Vieira e muitos mais.

As suas actuações em locais de todo o mundo valeram-lhe o prestigiado Prémio de Preservação de Destaque da Cultura Cabo-Verdiana, atribuído pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, em 2010.

O trabalho de produção de Djim Job dos artistas Mirri Lobo e Dina Medina foi distinguido pelos Cabo Verde Music Awards com Canção do Ano e Álbum do Ano em 2011.