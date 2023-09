​Inscrições abertas para 8ª edição da URDI

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) anunciou hoje que as inscrições para a 8ª edição da URDI – Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, iniciaram esta terça-feira, 26, e vão estar abertas até ao dia 27 de Outubro.

O evento vai decorrer entre os dias 29 de Novembro a 3 de Dezembro, na Praça Amílcar Cabral, sob o lema "Emigração na poética das ilhas".

Segundo uma publicação do CNAD na sua página no Facebook, a Feira na Praça Nova, decorre sob o selo "Created in Cabo Verde'', pelo que apenas os artesãos que tenham o Reconhecimento Profissional concluído podem participar.

O CNAD avisa que os artesãos que tenham o processo incompleto e os que pretendem inscrever-se pela primeira vez, devem enviar os elementos em falta até o dia 13 de Outubro.

A mesma fonte informa que os artesãos de São Vicente podem se inscrever presencialmente no CNAD, e os dos restantes municípios podem dirigir-se aos pontos focais das respectivas câmaras municipais.