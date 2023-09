“Emigração” dá o mote à oitava edição da URDI

A edição 2023 da Feira de Artesanato e Design, URDI, está marcada para 29 de Novembro a 3 de Dezembro. Tarrafal de São Nicolau e São Filipe do Fogo são os municípios em destaque, foi sexta-feira revelado.

A informação foi avançada, pelo director do Centro Nacional de Artesanato (CNAD), Artur Marçal, durante a apresentação do evento, que vai decorrer sob o lema “Emigração na poética das ilhas”.

Segundo Artur Marçal, o objectivo é levar os convidados a reflectirem sobre as redes que definem o posicionamento dos “cabo-verdianos na diplomacia cultural”.

“Este ano, convidamos os artesãos, artistas e demais criativos a reflectirem sobre a nossa condição ilhéu atlântica e sobre qual é o nosso posicionamento nesta aldeia global espaço-cultural. No fundo, é reflectir sobre as correntes e redes que foram criando formas e marcas que nos permitiram afirmar além-fronteiras enquanto cabo-verdianos”, explica.

Sobre a escolha dos municípios em destaque na 8ª edição URDI, o responsável pelo evento explica que resulta do posicionamento que se pretender dar à cultura, na sua relação com o turismo, e da forte relação de Tarrafal de São Nicolau e São Filipe com a diáspora.

A edição 2023 da Feira Nacional de Artesanato e Design de Cabo Verde não contará com o habitual concurso de design. De acordo com a organização, este ano será feita uma retrospectiva das edições anteriores.

“O concurso não vai acabar, é uma proposta que fizemos para nos permitir reflectir em torno do concurso e lançá-lo com mais tempo, e também dar mais tempo aos criadores para fazer projectos com outro nível de concepção e da própria produção”, refere.

A inscrição para a participação na feira vai decorrer entre 26 de Setembro e 27 de Outubro. O regulamento prevê a inscrição e participação na feira apenas de artesãos que disponham do cartão que certifica e atesta a profissão, ou seja, o cartão do artesão.