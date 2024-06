​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro, stand up comedy, apresentação da peça de teatro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Campo de Trabalho de Txon Bom (1961-1974)”, da autora Nélida Brito, no Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, na Praia, às 17h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tikai e Banda Djunta Mo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Calu e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Apresentação da peça teatral “Caxote”, de Xpressa Escola de Teatro, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Lançamento do álbum “100% Kabrer”, de Tiolino, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 21h00.

- 2ª Edição do Master Cordas com Manel di Candinho, Bau, Palinh, Kaku Alves e brasileiro Daniel Miranda, na Assembleia Nacional, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Yacine Rosa e Banda, no Underground Lounge, na Praia, às 23h45.





Sábado

- Embaixada de Espanha em Cabo Verde realiza “Feria de Fiestas”, no Edifício 8, Sala 303, Uni-CV, na Praia, às 12h00.

- Gala Padrinhos e Amigos SOS, na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.

- Concerto de lançamento do álbum "Coração di Mundo" da artista Gabriela Mendes, no pátio do CNAD, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Show ao vivo com Calú Moreira e convidado especial Bob Mascarenhas, no Avis ao Vivo, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Helio Cabral, na Casa Batalha, na Praia, às 20h00.

- Stand Up Comedy com Nito de Tareza, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Festa Junina, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Zé Viola, no Pereira Lounge Bar, em São Francisco, a partir das 20h30.

- 2ª Edição do Master Cordas, na Assembleia Nacional, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nilton Gomes, Zé Afonso e Djony Rocha, no restaurante Quintal da Música, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no Afreecana, em Assomada, às 21h00.

- Apresentação da peça teatral “Caxote”, de Xpressa Escola de Teatro, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Festival Nhô São Pedro, na Placa Desportivo de Rincão, em Santa Catarina de Santiago, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com China, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.