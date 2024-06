​2ª Edição do Master Cordas em dois palcos

O Master Cordas um concerto que reúne no mesmo palco os mestres de cordas: violão e guitarra. A primeira edição do Master Cordas aconteceu no ano passado e teve como palco só a cidade da Praia, onde houve uma homenagem ao músico Henrique “Djick” Oliveira. Já este ano, acontece a segunda edição na cidade da Praia e na ilha do Sal. Na cidade da Praia, o Master Cordas acontece esta sexta-feira, 28, na Assembleia Nacional, e em homenagem ao músico Pedro Romano Bettencourt, mais conhecido por “Pipita”, e contará com a actuação de Bau, Manel di Candinho e o brasileiro Daniel Mirando.

Promovido por dois jovens cabo-verdianos, Admírio Inocêncio e Jeremias Ribeiro, o evento visa sensibilizar o público, sobre a importância dos instrumentos musicais, principalmente do violão.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Admírio Inocêncio explica o projecto surgiu da necessidade de mostrar a importância do instrumento de cordas e para destacar os artistas que dominam os mesmos. “E um concerto só com os instrumentos musicais, cujo, ambição e levar os melhores de Cabo Verde para mundo e trazer os melhores do mundo para Cabo Verde”.

“É um evento que fará parte da agenda cultural de Cabo Verde. Concertos Master Cordas tem tudo para ser um bom projecto. Oxalá no futuro a Assembleia Nacional se torne um espaço pequeno para receber o Master Cordas. E não terá capacidade de receber todas as pessoas que vão aderir ao evento”, ambiciona.

Para ter mais impacto, a organização frisou que querem realizar o evento sempre no final do mês de Junho. “No ano passado foi o mês de Novembro, mas não queremos deixá-lo para final de ano, o mês de Junho nos dá mais margem para fazer outras coisas e preparar bem”.

Admírio Inocêncio afirmou que a ambição é de trazer os mestres que já fizeram legado e história, que estão escondidos para lhes dar a vida, para sentirem que têm muito a dar, “esse que é nosso objectivo através do Master Cordas”.

Nesta edição, a organização vai homenagear o músico Pedro Romano Bettencourt, mais conhecido por “Pipita”, por todo o legado que ele deixou. “Informamos os familiares da homenagem e ficaram contentes, porque disseram que até então o ´´Pipita´´ não teve uma homenagem digna, por tudo aquilo que ele fez para Cultura de Cabo Verde”.

Conforme explicou Manel di Candinho, além do artista principal e fixo do projecto. “Assim vamos captar outros músicos para fazer parte, por isso, este projecto tem muito para dar e para ser feito. Será um momento para lembrar as serenatas e as tocatinas que antes faziam parte das noites cabo-verdianas”.





Expectativa

A organização tem uma boa expectativa para o evento deste ano, em comparação ao ano passado. “No ano passado, como era primeira edição, nem todas as pessoas, empresa e próprio público acreditaram. Então, infelizmente, há aquela coisa que para viver bem, tens que ganhar dinheiro. Está certo, pode fazer parte, pode ganhar dinheiro, mas a vida não é só isso”.

“Se souberes organizar tem muita coisa boa para aproveitar, em Cabo Verde, a nível cultural, se for muito bem organizado e estruturado, desde as instituições mais grandes, o próprio governo da República, para organizadores principais também, mas também, principalmente, da aceitação do público”, destaca.

Admirio Inocêncio sublinha que o podemos vender para o mundo, é a nossa cultura. "Ela é o pilar de uma nação, porque através da cultura tens educação e todo restante dos outros pilares, porque a tua forma de ser, de sentir e agir, é que te dignifica, para ser alguém no dia de manhã, tanto como artista, tanto como jornalista, tanto o que quer que seja, tens que trazer de berço, uma cultura, uma postura”.





Ilha do Sal

Depois da cidade da Praia, o Master Cordas vai para a ilha do Sal, onde no dia 4 de Julho estará no Anfiteatro José Cabral. Bau, Manel di Candinho, Voginha e Daniel Miranda estarão no concerto na ilha do Sal.

“Vai ser um concerto magnífico, sem margem de dúvida. Vamos aproveitar para convidar todas as pessoas para estarem no concerto, porque vamos preparar surpresas de início ao fim, e no fim será uma cena mesmo emocionante”, apela.

Em relação aos bilhetes, Jeremias Ribeiro, informa que já estão à venda, tanto físicos como online. “Está com boa saída, mas sabemos que é na última da hora que os bilhetes começam a disparar”.