Morna Fest na ilha do Sal pela primeira vez

A 11.ª edição do Morna Fest, que decorre desde ontem a 14 de Dezembro, chega pela primeira vez à ilha do Sal. O evento tem início na quinta-feira, dia 28, no Tchida Arena, nos Espargos, e contará com as atuações de Bau Almeida, Dudu Araújo, Jorge Sena, Leontina Fortes, Mário Marta, Mindela Soares, Sandra Horta, Tiolino e Toy Vieira.

Após a estreia na ilha do Sal, o festival segue para Ribeira Brava, em São Nicolau, no dia 3 de Dezembro, assinalando o Dia Nacional da Morna. Depois, passa por São Filipe (Fogo) no dia 6, Vila de Nova Sintra (Brava) no dia 8, Assembleia Nacional (Praia) no dia 13 e encerra a edição deste ano na ilha de São Vicente, no dia 14 de Dezembro.

De acordo com Júlio do Rosário, sócio-gerente da Boa Música e organizador do evento, tudo está preparado para a estreia no dia 28. Além disso, destaca a homenagem à Morna que será feita na Ribeira Brava, durante as celebrações do dia 3 de Dezembro.

Novidades e Expansão

O festival, iniciado em Junho, no Porto Novo (Santo Antão), durante as festas de São João, regressa agora em Novembro para a sua fase final. Este ano, a novidade é a inclusão da ilha do Sal na programação, com o objectivo de integrá-la de forma permanente na agenda do evento.

Ainda assim, as ilhas da Boa Vista e do Maio permanecem fora do circuito. Júlio do Rosário revelou planos para levar o evento à ilha do Maio durante as festas de Santa Cruz, no próximo ano, e prevê a inclusão da Boa Vista no programa em 2025.

À semelhança das edições anteriores, o Morna Fest continuará a homenagear exclusivamente a Morna, contando com uma banda base de seis músicos e um elenco que varia entre 15 e 18 artistas, ajustado à programação de cada ilha.

Organização e Logística

Segundo Júlio do Rosário, o orçamento do festival, que ronda os 7 mil contos, reflecte os custos associados às viagens, estadias e alimentação dos participantes. Apesar de não pagar cachês aos artistas, é oferecida uma gratificação, como forma de reconhecimento pelo tempo e dedicação.

O organizador aponta também dificuldades financeiras neste ano devido às eleições autárquicas, o que resultou em apoios tardios e recursos reduzidos. No entanto, garante que a qualidade do evento será mantida, apesar dos desafios.

Impacto e Futuro

O Morna Fest, iniciado em 2013, consolidou-se na agenda cultural de São Vicente e tem expandido o seu impacto para outras ilhas. No ano passado, a organização destacou o sucesso alcançado na Praia e em São Nicolau, onde o evento atingiu lotação esgotada.

Para a organização, o festival desempenha um papel fundamental na preservação e promoção da Morna. Este ano, haverá espaço para jovens talentos, permitindo a sua estreia no evento, enquanto os artistas mais experientes continuam a contribuir com a sua arte.

Além disso, já estão previstos projectos futuros, como a produção musical de Arlindo Rodrigues, cantor dos Tubarões, que homenageará a Morna no próximo ano.

O compromisso do Morna Fest com a inovação e o apoio a novos talentos é evidente, promovendo a continuidade e valorização da música tradicional cabo-verdiana.

