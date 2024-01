Grupos carnavalestos trabalham a todo vapor para a festa do Rei Momo

Os grupos carnavalescos estão a trabalhar a todo vapor para o desfile no dia 13 de Fevereiro, para a festa do Rei Momo. Na ilha de São Vicente, já foi sorteada a ordem dos desfiles de cada grupo. Em São Nicolau, os grupos estão a preparar para os três dias de desfile. Na Cidade da Praia haverá desfile de cinco grupos oficiais.

Na ilha de São Vicente, no dia 13 de Fevereiro haverá desfile dos grupos Estrela do Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Cruzeiros do Norte. Estrela do Mar tem como horário para desfile 19:00, seguido de Flores do Mindelo, 19:30, Monte Sossego, 20:00, e Cruzeiros do Norte, 20:30.

Estrela do Mar vai inaugurar o “Sambódromo”, na Rua de Lisboa e arredores com o samba-enredo “EDM, Je t’aime”, do carnavalesco Emanuel Ribeiro, e tem como principais destaques a rainha-de-bateria Mila Diogo, mestre-sala Ske Évora e porta-bandeira Mirna Chantre.

O grupo Flores do Mindelo, que entra na Avenida em segundo lugar, vai apresentar o tema “O baralho – os jogos são só do baralho? Vamos jogar com alegria e fair-play”, sob proposta de Nelson Soares Monteiro e ilustrado em três carros alegóricos e nas figuras de destaque, a rainha-de-bateria Leidy Silveira, a porta-bandeira Ineida Fortes e o mestre-sala Rivan Fortes.

Monte Sossego, actual detentor do título de campeão do Carnaval 2023, entra em terceiro lugar com o tema-enredo “Genetica.cv” dos carnavalescos João Brito e Valdir Brito, e que vai ganhar corpo com 1500 foliões e 140 ritmistas.

Por último, o Cruzeiros do Norte aposta na vitória com o enredo “Dona Matemática Governa o Mundo e Rebola no Carnaval”, de Fernando “Noya” Morais. O grupo pretende trazer três carros alegóricos e “muitas surpresas”.

Na noite do dia 12 de Fevereiro, (segunda-feira) a Rua de Lisboa vai receber o desfile da Escola de Samba Tropical, que promete aquele espectáculo de sempre. “Vamos novamente colorir as ruas da cidade e enchê-las com o nosso esplendor, viajando no tempo pela nossa lindíssima ilha de São Vicente”, escreve o grupo na sua página oficial do Facebook.

Praia

A Cidade da Praia vai contar este ano com o desfile de cinco grupos oficiais “Vindos do Mar”, “Deusa do Amor Sem Fronteiras”, “Bloco Afro Abel Djassi”, “Vindos d´África” e “Samba Jó”, que foi campeão do Carnaval da Praia no ano passado.

A Avenida Cidade de Lisboa recebe no próximo mês de Fevereiro os tradicionais desfiles de Carnaval da cidade. Desta feita, o Certame arranca no dia 10 (sábado) com o desfile dos Jardins (3) – “Suely”, “Catly” e “Amor é Vida”.

No dia 11 (domingo), será a vez das Escolas de Ensino Básico – Centro Educativo Coração de Jesus e Eugénio Lima B – que irão sair, pela primeira vez, no pós-pandemia.

Já no dia 13 (terça-feira) a actividade começa a partir das 15 horas e 30 minutos, com os grupos de animação – Mandingas Ariah do Norte, Bididó, Kutunbenben, Academy Social Cultural, Comité Olímpico Cabo-verdiano e Plataforma das Comunidades Africanas.

A festa do Rei Momo vai culminar com o sempre aguardado desfile das Escolas Oficiais, num total de cinco, a saber: “Vindos do Mar”, “Deusa do Amor Sem Fronteiras”, “Bloco Afro Abel Djassi”, “Vindos d´África” e “Samba Jó”, grupo campeão no ano passado.

São Nicolau

No concelho da Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau, os desfiles acontecem durante três dias, sábado, domingo e terça-feira. Os grupos Estrela Azul, Copacabana e Brilho da Zona já estão a preparar para os três dias de desfile.

O grupo carnavalesco Estrela Azul vai levar este ano ao terreiro da Ribeira Brava o enredo “60 páginas em 3 dias” para assinalar o seu 60.º aniversário.

O presidente do grupo, Alíbio Brito disse à Inforpress que os trabalhos de preparação do Carnaval de 2024 até ao momento tem decorrido “dentro da normalidade”, graças ao envolvimento dos simpatizantes e amigos do grupo, que tem se mobilizado em torno dos preparativos.

Relativamente ao número de foliões, sublinhou que o grupo espera colocar nas ruas da Ribeira Brava cerca de 400 foliões, divididos em cinco alas.

Alíbio Brito avançou ainda que para assinar os 60 anos do grupo vai realizar um leque de actividades, com destaque para a homenagem a um conjunto de figuras da segunda geração do grupo, que ao longo dos anos tem contribuído para a organização do Carnaval.

Fundado em 1964, o grupo Estrela Azul é o segundo mais antigo da ilha de São Nicolau, onde, tradicionalmente, três grupos oficiais, Estrela Azul, Copacabana e Brilho da Zona, desfilam durante três dias, sábado, domingo e na terça-feira do Carnaval.

*com agências

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1156 de 24 de Janeiro de 2024.