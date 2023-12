​Festa de Passagem de Ano e fogo de artifício em alguns pontos do país

A “Festa de Passagem de Ano” é um evento gratuito que tem atraído centenas de pessoas. O evento traz sempre actuação musical de vários artistas, acompanhado do tradicional fogo de artifício.

A Câmara Municipal da Praia realiza no dia 31, a "Festa de Fim de ano 2023" com actuação musical, acompanhado de um intenso show de fogos de artifício.

À “Festa de Passagem de Ano” que vai acontecer no largo de Quebra Canela,será abrilhantado pelos artistas Loony Johnson, Lippe Monteiro, Tranka Fulha, Jonatthon, Gama e outros artistas locais e DJ’s.

Segundo o edil praiense, a festa de fim de ano é uma forma de agradecer a todas as pessoas residentes e não residentes no município da Praia, que tanto contribuíram para o seu desenvolvimento económico e social.

Haverá à meia noite, como manda a tradição, fogo de artifício. Este ano, conforme o vereador da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, o fogo de artifício terá duração de vinte minutos, em dois pontos distintos que contemplará todo o município, sendo o Monte Babosa e o Monte Gonçalo Afonso.

Além da festa de passagem de ano, a Cidade da Praia vai receber festas de réveillon em vários restaurantes e casas particulares.

São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente oferece aos sanvicentinos dois dias de música gratuita, na Rua de Lisboa. A "Festa de Passagem de Ano" começa no dia 30, com actuação de Batchart, Mo Kalamity e The Wizards, Dynamo DNM.

No dia 31, haverá Boas Festas com Serenata e convidados, actuação de Kriol Kings (Djodje e Nelson Freitas), Plutónio e Elji Beatzkilla. O tradicional fogo de artifício será no dia 31.

Assomada

A Câmara de Santa Catarina de Santiago realiza a “Festa de Passagem de Ano”, a partir das zero horas de 01 de Janeiro, na Praça Central. Haverá actuação de Bedja KP, Edmira Gonçalves, Fidjos de RB, Fidjos de Engenho, Freirianas, Jennifer Dias, Scró Que Cuia, Shoddy Lopes, MC Neguinho e DJ 100 Juiz.

Para além dos artistas, os santacatarinenses e visitantes vão poder assistir a um espectáculo de fogo de artifício.

A organização é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Catarina e a produção está a cargo da VC Marketing & Eventos, com o patrocínio do Grupo Khym Negoce.

Segundo a Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, a “Festa de Passagem de Ano” de Assomada é a maior passagem de ano registrada em Santiago Norte, “esperando-se público de todos os concelhos da região, mas também da cidade da Praia, à imagem do que aconteceu em anos anteriores”.

Tarrafal de São Nicolau

A Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau realiza a “Festa de Passagem do Ano”, no dia 31, na Avenida Cadório, a partir das 22 horas.

A noite de passagem do ano no Tarrafal de São Nicolau será marcada pelo fogo-de-artifício e por um espetáculo musical, envolvendo artistas como, Revan Almeida, Naice Nha Cisa e Banda, Mc Skalah e o Grupo Carnavalose Aguda.