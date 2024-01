​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro, de peça de teatro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Crónicas Salgadas” de Mário Paixão, no Kaza D`Art, na cidade de Santa Maria, na ilha do Sal, às 17h00.

- Noite de Batuco com grupo Raiz Finkadu de Nhagar, no espaço Poial, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Odailine Jocquebede, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Tino, Caluca Tavares, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto Jazz Verde com Sara Alhinho, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Acoustic Moment com Yannick Oliveira, no espaço ZeroPointArt Mindelo, às 21h00.





Sábado

- Apresentação da peça teatral "Cabral, A Última Lua de Homem Grande” da Sikinada - Companhia de Teatro (Cabo Verde) e o TeatroArt’Imagem (Portugal), no Auditório Nacional, às 20h00.

- Música ao vivo com Tainara Moreira, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Show “Poial Kanta Cabral”, no espaço Poial, em Assomada, às 21h00.

- Espectáculo musical “Mirri Lobo Chez Cise", na Praça Dom Luís, em São Vicente, às 21h00.

- Show de despedidas dos emigrantes, no Atlantis Night Club, em Assomada, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.