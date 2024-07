​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro, música ao vivo e Kavala Fresk Feastival (São Vicente).

Sexta-feira

- Lançamento do livro intitulado “Um Pôr do Sol Longe de Santo Antão” de João António da Luz, no Auditório Isidoro da Graça, na Universidade do Mindelo, às 18h00.

- Apresentação do filme “Pirinha” de Natacha Craveiro, no CNAD, em São Vicente, às 20h00.

- Live Music com Zé Rui de Pina e Amigos, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogo, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite de Batuque com batucadeiras Terero Xubenga, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Dia Mundial do Rock com actuação de Anne, Renato e Anderson, no Underground, na Praia, às 22h00.





Sábado

- 12ª Edição de Kavala Fresk Feastival, na Rua de Praia e Avenida Marginal em São Vicente, a partir das 12h00.

- Final do Campeonato Nacional de Futebol entre Boavista FC da Praia e o Derby de São Vicente, no Estádio Nacional, na Praia, às 15h30.

- Jam Session com Paloma e Milan, no restaurante Piscador, em Santa Maria, ilha do Sal, às 16h00.

- Badju ku Ferro Gaita, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite Cabo-verdiana com Nono e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Carlos Ferro, Arietson Delgado e Rivaldo Bettencourt, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Ulisses Português, Ejay Santos e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Noite de Kizomba com DJ Edy, na esplanada Alkimist, na Praia, às 22h00.

- I Love Kadjeta com Nito di Tareza, DJ Ny, DJ Eder, no Espaço Baleia, Vila da Calheta, na ilha do Maio, às 22h00.





Domingo

- III Campeonato Regional de Ginástica de Santiago Norte, no Gimnodesportivo de Nhagar, em Assomada, às 10h00.

- Apresentação ao vivo da peça “Boita e Raboita des Mundo”, de Tikai, no Polivalente de Kodji Bitchu, em Tarrafal de Santiago, às 17h00.