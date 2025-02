​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Nha lingua nha fortuna” do escritor e poeta Tchilac Furtado, na Escola Secundária Napoleão Fernandes, em Cruz Grande, cidade de Santa Catarina de Santiago, às 14:20.

- Noite Cabo-verdiana com Melissa e Josué, na Esplanada Hotel Falucho, em Santa Cruz, a partir das 19h00.

- Noite de Batuque com o grupo de batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Katy Lima Duo, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto com Diva Barros, na Casa da Morna II, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Ulisses Português e Magik Santiago, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Ima Cabral, no restaurante Avis, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Andrea Silva, na Banca das Vinhas, ao lado do cemitério, em São Vicente, às 21h30.

- Noite de Kizomba, no Alkimist, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Grupo Nos Herança celebra 35 anos de existência com uma Roda de Batuku, no Largo de Pelourinho, na Cidade Velha, a partir das 15h00.

- "Sunset Folia" Roda de Samba com Djony do Cavaco, no M.Sunset, em São Vicente, às 16h00.

- Samba e Pagode com música ao vivo e animação de DJ Decoração, no Kebra Cabana, na Praia, às 16h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Yacine Rosa, Ulisses Português, Ejay Santos e Bruno, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Baile Funk, no Alkimist, na Praia, às 23h00.





Domingo

- Música ao vivo com Djasy Silva e Banda, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.