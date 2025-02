​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na Praia decorre até esta sexta-feira, 14, a Feira Criativa São Valentim, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Direito Coletivo do Trabalho cabo-verdiano”, de António Monteiro Fernandes, no Auditório da Universidade Lusófona de Cabo Verde, em São Vicente, às 18h00.

- Apresentação do livro “Ritual de Apanha de Espírito em Santiago de Cabo Verde”, de Arlindo Mendes, na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00.

- Jantar Romântico Dia dos Namorados, no Quinta Refúgio restaurante, em São Domingos, a partir das 19h00.

- Noite Cabo-verdiana com Victor Bodaka, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Rodji e Banda, no restaurante Bellcantoo, em Ribeira Grande, Santo Antão, às 19h30.

- Música ao vivo com George Tavares e Caluca Tavares, no espaço Djarmai, na Praia, a partir das 20h00.

- Dia dos Namorados com animação de DJ Edilson, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 20h00.

- Jantar dos Namorados com música ao vivo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Tony Lopes Duo, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Jantar especial Dia dos Namorados, com actuação de Ely Brito, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 21h00.

- Música ao vivo com Katia Semedo e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Andrea Duo Acústico, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Ulisses Português, Marcos Cruz e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Roda de Samba com Djony do Cavaco e Yackass, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 18h00.