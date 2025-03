​Sugestões para o fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, apresentação de livro.

Sexta-feira

- Prelúdio com Mário Lúcio, no Auditório do Banco Interatlântico, na Praia, às 19h00.

- Abraço Musical com Josimar Gonçalves, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Katy, na Esplanada Caravela, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Maribel Veiga, no Poial, Assomada, às 20h00.

- Noite de Batuque com Mondom, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Claudia Sofia e Banda, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Paló e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tchik e Banda, na pastelaria Brok D´ Rotcha, na Bela Vista em São Vicente, às 22h00.

- Sexta de Valor com DJ Kevin Jr e DJ Killer, no Crystal Pub, em São Vicente, às 22h00.

- Música ao vivo com Deejay M2, Benancinho e Suzete, no Residencial Santo Amaro, em Tarrafal de Santiago, às 22h00.





Sábado

- 1º Encontro Municipal de Batuco, no Centro Cultural Sema Lopi, em Santa Cruz, às 10h00.

- Apresentação do livro “Entre Sorrisos e Olhares explodiu o Abraço de um Desconhecido”, de Mamai Monteiro, no Hotel Falucho, em Santa Cruz, às 15h00.

- Estreia do documentário “(A) Mar A Terra Calheta Grande” de Miriam Delgado, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Concerto musical “Firmino kantod na feminin”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Andrea, na Esplanada Caravela, em São Vicente, às 20h00.

- Noite Tradicional com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Ulisses Português, Heber Pires e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Chico Serra e Djoise, no Experience, em São Vicente, às 22h00.

- Noite cultural com Edson e Banda, na pastelaria Brock de Rotcha, na Bela Vista em São Vicente, às 22h30.





Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.