​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, stand up comedy, apresentação de livro e de teatro.

Sexta-feira

- Apresentação do livro "Estranho Barulho e Outros Contos", de autoria do escritor João Furtado, na sede da AJOC, na Praia, às 16h30.

- Noite de Batuco com as batucadeiras “Bem di Nos”, no espaço Poial Lounge, na Assomada, às 19h30.

- Festas dos Juízes de Nhu Santantoni, na Rua da Tabanka, em Achada Santo António, na Praia, às 19h30.

- Stand Up Comedy com Benji Comédia, no Hotel Odjo d'água, na ilha do Sal, às 19h30.

- Música ao vivo com Tríu do Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Caluca Tavares, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Yanick e Banda, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h15.

- Música ao vivo com Tey, Renato e Pires, no Underground, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Espectáculo infantil Unine, no Centro Cultural do Mindelo, às 17h30.

- Roda de conversa musical com George Tavares, no Forte São José, na ilha do Maio, às 18h30.

- Música ao vivo com Tikai e Banda, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 20h00.

- Apresentação da peça teatral “O Mal de Ortov” de Jaime Rocha, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Katia Semedo, no Pereira Lounge Bar, em São Francisco, às 20h30.

- Concerto apresentação do álbum “Ecos de Mim” de Assol Garcia, na Assembleia Nacional, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Ulisses Português, Ejay Santos e Mário Kemps, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nireida, Salif e Banda, no restaurante Chapa Quente, na Ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Josimar, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no restaurante Faluche Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Feira do Livro, na Praia de Armazém, em Porto Novo (Santo Antão), às 17h00.

- Música ao vivo com Djamdjunga, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h00.