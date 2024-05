​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões com música ao vivo, oficina de teatro para crianças, lançamento de livro, festival e workshop.

Sexta-feira

- Lançamento do livro Infantil "A Macaronésia Trocada Por Miúdos", da autoria de Susana Gramilho, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 10h30.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no restaurante Avis, na Praia, às 17h00.

- Concerto musical com Herdeiros de Codé di Dona, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Mega “Churrascão do Pai” preparado por Éder Martins, com animação de Jah e Banda, Olavo Cabral, Xibioti e Nito Dy Taresa, no espaço Sombreira, restaurante panorâmico da Universidade de Santiago, em Taiti, Praia, às 19h30.

- “Noite de Batuco” com batucadeiras Mondom, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Magui Spencer e Banda Fantástica, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Kakas Lopes, no Farol de Maio, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Oficina de teatro para crianças, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 09h30.

- 6ª Edição do Festival das Crianças, no Largo da Quebra Canela, na Praia, às 14h00.

- Workshop Crianart com a artesã Bruna Cabral, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 14h00.

- Happy Hour com animação de DJ Paulão, na Livraria Nhô Djunga, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no espaço Djarmai, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mindela Soares e Manuel de Candinho Welcome Zerui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Donna La Perle, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, 1 de Junho, às 21h00.

- 13º Edição da Gala dos Cabo Verde Music Awards, no Porto da Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, às 21h00.

- “Nôs de Sinta 10 dent Sal”, no Tchida Arena, na ilha do Sal, 1 de Junho, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com o grupo Flor de Esperança, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.