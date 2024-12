Sugestões para fim-de-semana

​Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, stand up comedy e teatro. Na Boa Vista decorre a exposição de artesanato com o artista e artesão Nilton Mota, no Centro de Artes e Cultura.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Pó de Lume, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite de batuque com o grupo Flor de Esperança, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Lançamento do álbum “Um Cálice D'Nha Terra” do cantor Fábio Ramos, no CNAD, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Katia Semedo, Ady Reis, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Estreia da peça “Problemas D´Família” do grupo teatral Juventude em Marcha, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Show dos 40 Geração de Ouro com Tabanka Djaz, no Hangar 7, na Praia, às 21h00.

- Lounging e dancing, no Underground, na Praia, às 22h30.

- Lembra Tempo com DJ Ary e DJ Tchitche, na discoteca Caravela, em São Vicente, a partir das 23h00.





Sábado

- Inauguração da exposição “Ponte Cultural” de Nelson Neves, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite musical com Djoni e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- 3ª Edição da Gala Prémio SCM, no Paços do Concelho de Santa Cruz, às 21h00.

- Princezito Tour e Infinito, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Zé Viola e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Enrique Alhinho realiza Festival Stand Up Comedy, no Auditório Nacional, na Praia, às 20h00.

- Reveillon na Rua de Lisboa