​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas actividades que não podes perder como teatro, música, Festival Grito Rock Praia, Praia Poetry Slam e muito mais. Na Cidade da Praia acontece este fim-de-semana, a Praia Poetry Slam, no espaço Warehouse.

Sexta-feira

- Sarau de Poesia com poetas e criativos de Santa Catarina, no espaço Poial, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Actuação do grupo de batucadeiras Tradison di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Toi Pinto e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Festival Grito Rock Praia, na Pracinha de Escola Grande, na Praia, às 17h00.

- Escola Teatro Xpressá apresenta a peça de teatro "Bancada", adaptação do texto "Motchinha" de Júlio Fortes, no Museu do Mar, em São Vicente, às 17h00.

- Apresentação da peça “Nha Bogolon” do grupo de teatro Fladu Fla, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h30.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Gala da Mulher Cabo-verdiana “Pilon di Xou”, com actuação de Djodje, Princezito, Hélio Batalha, Sandra Horta e Terreru 100, na Assembleia Nacional, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com a banda Temp`I Hora, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Ineida Moniz e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao Vivo com Deisy Miranda, no espaço Afreecana, em Assomada, às 21h00.