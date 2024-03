​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo e teatro.

Sexta-feira

- Actuação de batucadeiras “Herança Di Nós Terra”, no restaurante Kebra Kabana, Praia, às 20h00.

- Fladu Fla apresenta a peça teatral “Raiva (Contra Mar e Vento)”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Milanka & Marcelo, no espaço Zeropointart Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quinta do Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Audição Aulas de piano, no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente, às 10h30.

- Xpressá Escola de Teatro apresenta a peça “WAKI”, na Rua de Lisboa, em Mindelo, às 11h00.

- Xpressá Escola de Teatro apresentação a peça “Apocalipse Agora”, na Praça Estrela, em Mindelo, às 19h00.

- Concerto musical com M`ilie e Sandra Horta, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Metchas, Nuno Chantre, Anselmo, Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Temp I`Ora, no restaurante Nice Kriola, na praia, a partir das 21h00.