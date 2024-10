​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, exposição e Encontro com (A) Historia.

Sexta-feira

- 1ª Edição da FEMA - Feira Municipal de Artesanato, na Pracinha Escola Grande (Café Sofia), na Praia, às 16h00.

- 4ª Sessão de Encontro com (A) História com Vera Duarte e Rogério Faria Tavares (Brasil), no Salão Nobre do IILP, na Praia, às 18h00.

- Noite de batuque com batucadeiras Herança di Nos Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Toy Cabecinha, Chico Serra e Voginha, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Arlindo e Adi, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Josimar, no residencial restaurante Sodade, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto de 15 anos de carreira de Romeu di Lurdis, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.

- Concerto com Djim Job e Banda, na Casa da Morna, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Hotel Falucho apresenta "Na Cambar de sol", na Esplanada do Hotel, em Santa Cruz, às 18h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite Cabo-verdiana com Djoni e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Zé Afonso, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.