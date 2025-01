​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro, música ao vivo e exposição. No município de São Domingos acontece este sábado e domingo, 1 e 2 de Fevereiro, o Festival “Febreru Son Domingu”.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Promover o desenvolvimento de Cabo Verde através das TIC”, de Isaías Barreto da Rosa, na Universidade Jean Piaget, na Praia, às 16h00.

- Apresentação do livro "O (Des) Valor Jurídico de Deliberações Sociais" de Anilson Vaz de Carvalho Silva, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.

- Gala de premiação da primeira edição do Digital Awards Cabo Verde, DACV, no edifício Conferência Center, Parque Tecnológico, na Praia, a partir das 19h30.

- Música ao vivo com a dupla Minduca e Jorge Cláudio, no restaurante Cusinha d´ Terra, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Keny e Maky Coutinho, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Concerto com Carla Lima, Bau, Djassa, Luiz Firmino e Djodjim, na Casa da Morna II, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite de batuque com as batucadeiras de Tradison di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Katia Semedo, Ady Reis, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Dary, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Sexta de valor com DJ Kokas e DJ Rudy Soares, no Crystal Pub, em São Vicente, às 22h00.





Sábado

- Inauguração da exposição "Rythmes Urbains" de Christian Gastaldi, no Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor, Santo Antão, às 18h00.

- IV Edição da Gala "2 MO, 2 TON", na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.

- Gala de apresentação do enredo do grupo carnavalesco Estrela do Mar, na Praça Dom Luís, em São Vicente, às 20h00.

- Noite de Talaia Baxu com Félix Lopes, Julinho e Nenê de Tcha, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite Tradicional com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Concerto com Emy Benros, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Niclas, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto com Hélio Batalha, no Crystal Pub, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Show Cultural China Cabo Verde, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.